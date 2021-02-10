Xiaomi — новый уберфлагман, такие «разные» iPhone 14 и Google Pixel 7 не апгрейд

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Наступил вторник и пришла пора подвести итоги прошедших дней. Событий ярких и запоминающихся не произошло, но кое-какие интересные и важные новости нам удалось отыскать. Поехали.

Вот уже несколько лет нам пророчат выход смарт-часов Google Pixel Watch, но до реального релиза дело все не доходило. И вот, похоже, что в нынешнем году мы все же увидим носимый гаджет с WearOS в исполнении Google. Его скорый анонс предсказал инсайдер Эван Бласс, а он ошибается очень редко.

Продолжает компания работу над Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro, которые не станут большим шагом вперед в деле создания фоточек. Софт прокачают, а вот «железо» оставят прежним. За счет программных алгоритмов вряд ли получится вывести фотовозможности на качественно новый уровень.

Honor продолжает возвращение на рынок и частит с анонсами. На горизонте замаячил релиз серии Honor 70, в которую войдут три модели, отличающиеся чипами, камерами и быстрой зарядкой. На бумаге все неплохо, но ценник может испортить все впечатление.

На неделе стало понятно, какие модели удостоятся Realme UI 3.0 во втором квартале, а также пришло известие о предстоящем выходе Realme GT Neo 3T. Новинка странная и вызывает вопрос, зачем компании выпускать практически клон realme GT Neo 2, но с более емкой батарейкой.

Инсайдеры представили на всеобщее обозрение характеристики Vivo X80, Vivo X80 Pro и Vivo X80 Pro+. Новинки будут выделяться дизайном, получат крепкие аппаратные платформы и многообещающие камеры, если все сделают по уму.

Фанатам Apple предложили взглянуть на макеты всех устройств из серии iPhone 14. Все предсказуемо и вау-эффекта нет. Также пришло сообщение, что концерн из Купертино готовит операционную систему для электрокаров, которая не только обеспечит работу мультимедиа, но и автопилота.

Фанатам Xiaomi пришло известие, о предстоящем выходе Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro, которые станут прокаченными версиями «двенадцаток» с чипом Snapdragon 8 Gen 1+. Какие еще будут улучшения, информации нет. Тем временем пополняется копилка подробностей о Xiaomi 12 Ultra, обещают летний релиз Xiaomi Mix Fold 2 и показали логотип MIUI 13.5. А под конец предлагаем посмотреть на диковинные и забавные изобретения, которые стали героями нашей рубрики «Какая-то дичь». Приятного просмотра!