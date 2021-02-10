Xiaomi облажалась с анонсом Redmi 10

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От презентации Redmi 10 нас отделяет 4 дня, но все характеристики уже известны

В обозримом будущем состоится премьера Redmi 10, информацию о котором слил в сеть один из сингапурских ритейлеров. А тут еще и сотрудники Xiaomi допустили оплошность и досрочно выложили на сайте компании страничку с новым продуктом. Спохватившись, ее удалили, но информацию о Redmi 10 уже успели растиражировать в сети.

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Пожалуй, самое главное, что удалось разузнать — анонс Redmi 10 состоится 18 августа. Это будет аппарат, обладающий восьмиядерным чипом Helio G88, 6,5-дюймовым экраном разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. На передней панели расположилась фронтальная 8-мегапиксельная камера, которую вписали в круглое отверстие по центру верхней части экрана.

Емкость аккумулятора Redmi 10 составила 5000 мАч, предложили быструю зарядку на 18 Вт и дактилоскопический датчик на боковой грани. Габариты корпуса составили 161,95х75,53х8,92 мм при весе 181 грамм и на тыльной стороне установили четверную тыльную камеру с ключевым модулем на 50-мегапикселей. В комбинацию датчиков на задней панели также входят ультраширик на 8 Мп и парочка 2 Мп сенсоров для анализа глубины и макросъемки.

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Оперативной памяти 4/6 Гб и постоянной 64/128 Гб, имеется парочка динамиков и 3,5 мм разъем для наушников. Руководит работой устройства фирменная оболочка MIUI 12 на основе Android 11. Осталось дождаться оглашения рекомендуемых ценников. Хотя уже известно, что в Сингапуре за Redmi 10 запросят $185, а вот за модификацию с каким объемом памяти, неизвестно.

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Источник: xatakamovil