Xiaomi получила патент на уникальную технологию складного телефона

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Инновационный складной мобильный телефон от Xiaomi получил разрешение на патент

Патент, предоставленный Beijing Xiaomi Mobile Software, недавно был разрешен Государственным ведомством интеллектуальной собственности. Ключевой особенностью дизайна является его характерная форма, отличающая его от других сложных устройств, доступных в настоящее время. Судя по конструкции, основная камера будет использоваться как фронтальная в разложенном виде.

Изображение схематическое и чаще всего патенты отражают механизм работы, а не внешний вид аппарата. Поэтому более вероятно соотношение сторон в 21:9 именно в разложенном виде, а в сложенном он будет более квадратным. Конечно, между регистрацией патента и коммерческой реализацией могут пройти годы, или вообще такое устройство так и останется пилиться в архивах компании.

По моему мнению, концепт довольно жизнеспособен, это альтернатива традиционным вертикальным раскладным смартфонам, которым можно пользоваться и в сложенном виде. Конечно, в результате особенностей конструкции топового камерофона из него не сделаешь, но для повседневного пользования очень интересен форм-фактор.

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Источник: gizmochina