Xiaomi Pad 5 Pro на распродаже 11.11: сниженная цена на Android-планшет

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В этом году Xiaomi вновь ввязалась в борьбу за умы и кошельки пользователей, которые по-прежнему отдают предпочтение планшетным ПК. Компания представила Xiaomi Pad 5 в нескольких версиях. Самым продвинутым и заряженным стал Xiaomi Pad 5 Pro, который во время распродажи 11.11 сбросит в цене.

Спешим поделиться с вами ссылкой, где можно будет приобрести Pro-версию Xiaomi Pad 5 с 6/128 Гб памяти за $405 для потребителей из Украины и 28 357рублей — для жителей России. За эту сумму средств пользователь получит планшет на базе Snapdragon 870, с 11-дюймовым экраном разрешением 2560х1600 точек, аккумулятором емкостью 8600 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт, фронталку на 8 Мп и двойную тыльную камеру 13 Мп + 5 Мп. Работает планшет под управлением специально адаптированной версией MIUI 12.5.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro - планшетный ПК

Цена: RU 28 537 руб/UA $405 - https://ali.ski/1nHEt

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