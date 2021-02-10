Xiaomi Pad 6: какой он?

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Под брендом Xiaomi теперь будут выходить или флагманы, или продукты с налетом премиальности. Xiaomi Pad 5 и его старший собрат Pad 5 Pro вписываются в сегмент топовых решений, которые должны соблазнять потенциальных покупателей большими дисплеями, мощной платформой, стереодинамиками и поддержкой стилуса.

В этом году компания должна представить преемников, и работа над Xiaomi Pad 6 идет. Сегодня известный сетевой информатор Digital Chat Station решил обратиться к широкой аудитории с вопросом о том, какие характеристики они ждут от серии Xiaomi Pad 6? Пользователи достаточно охотно присоединились к обсуждению темы и многие сошлись во мнении, что новинки однозначно будут щеголять дисплеями с частотой обновления 120 Гц и более мощными чипами. Кто-то уверен, что предпочтение отдадут Snapdragon 870+ или Snapdragon 888, другие ждут от Xiaomi Pad 6 чипы MediaTek серии Dimensity 8000 или 9000.

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Сейчас можно строить догадки, что Xiaomi Pad 6 предложит минимум 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, камеру на 50 Мп и быструю зарядку мощностью не менее 67 Вт. А что вы хотели бы увидеть в Xiaomi Pad 6? И стоит ли компании выпускать планшет в 2022 году?

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Источник: weibo