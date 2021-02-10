Xiaomi 12 Lite: первое пресс-изображение

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Внешне копия Xiaomi 12

Xiaomi взяла за правило выпускать облегченные версии флагманов, которые напрямую с топовыми устройствами компании не конкурируют ни по позиционированию ни по стоимости. Упрощенная версия Xiaomi 12 выйдет в этом году, и мы предлагаем взглянуть на внешний вид Xiaomi 12 Lite.

Внешне Xiaomi 12 Lite похож на Xiaomi 12 — фронталка в центральном отверстии, тонкие рамки по периметру экрана, блок основной камеры такой же формы. Ощущается и выглядит смартфон по-флагмански, и необходимого благородства добавляют небольшие скосы по бокам экрана.

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Xiaomi 12 Lite получил индекс L9 или кодовое имя taoyao. Он может предложить OLED-дисплей диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 точек, процессор Snapdragon 778G+ и наэкранный сканер отпечатков пальцев. Руководить работой устройства станет операционная система Android 12 с оболочкой MIUI 13.

В арсенале Xiaomi 12 Lite будут стереодинамики и тройная тыльная камера с главным датчиком Samsung ISOCELL GW3. В оснащение основной камеры также войдет сверхширик и объектив для макросъемки. Ожидается, что представить Xiaomi 12 Lite могут в марте.

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Источник: xiaomiui