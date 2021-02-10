Xiaomi Pad 6 Pro на качественных живых фото вместе с фирменным чехлом-клавиатурой

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Первые студийные фото Xiaomi Pad 6 Pro уже появились в сети.

Продажи Xiaomi Pad 6 Pro в Китае начнутся уже завтра, 21 апреля. Но местные блоггеры уже получили устройства на обзоры и начали публиковать первые обзоры новых планшетов от Xiaomi. И если с основными характеристиками новинок мы уже ознакомились в новости с анонсом, то по внешности нам были доступны только слайды по презентации.

Теперь хочу поделиться с вами качественными фотографиями самого планшета и обновленных аксессуаров.

Чехол клавиатура в белом цвете действительно смотрится “дорого-много”. С таким аксессуаром действительно приятно использовать планшет в качестве рабочего инструмента. Но есть опасения относительно того, как долго такой чехол сохранит свою первозданную чистоту.

Хотя компания и заявляет об инновационном нано материале, но белое есть белое, лучше, на мой взгляд, все же выбирать темный вариант. Новый стилус особенно ничем не выделяется, просто аккуратное устройство крепится к планшету с помощью магнита.

В целом планшет стал немного современнее и выглядит более серьезным, чем его предшественник и внешне выглядит как настоящее флагманское устройство. Именно для этого блок камер сделали похожим на линейку Xiaomi 13, чтобы все устройства разговаривали на одном языке дизайна.

Облик младшей версии абсолютно идентичен, отличие только у надписи возле камеры, там 13 Мп вместо 50. Подробнее ознакомиться с характеристиками Xiaomi Pad 6 Pro и Xiaomi Pad 6 можно в нашем анонсе на сайте по этой ссылке. А мы будем с нетерпением ждать глобальной версии планшета, чтобы приобрести себе такое замечательное устройство.

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Источник: weibo