Xiaomi Pad 6 Ultra: таки получится, уже есть первые прототипы

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Топовый планшет уже на финальной стадии разработки

Еще зимой, когда начали появляться первые слухи о новой линейке планшетов от Xiaomi, мы писали, что моделей должно быть три. Но на презентации мы увидели только две модели, а "Ультра" не вышла. Digital Chat Station сообщил о появлении прототипа нового планшета Xiaomi.

Девайс имеет большой экран и базируется на чипе Snapdragon 8 Gen 2, что наводит на мысль о том, что речь идет о том же Xiaomi Pad 6 Ultra. Внешне планшет, вероятно, будет выглядеть, равно как младшие братья.

Xiaomi Pad 6 Pro

Корпус планшета выполнен из металла и имеет пластиковые вставки для антенн, намекающих на поддержку SIM-карт, а экранные рамки стали еще меньше. Дата анонса пока неизвестна, но, возможно, ее объединят с анонсом серии Xiaomi 14 осенью.

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Источник: weibo