Xiaomi Poco M4 Pro 5G получил глобальную MIUI 14 на Android 13, ссылка внутри
Один из лучших бюджетников от POCO получил обновление до MIUI 14
Xiaomi Poco M4 Pro 5G был анонсирован в конце 2021 года и получил очень неплохие и сбалансированные характеристики как для бюджетного смартфона.
Энергоэффективный процессор Dimensity 810, 6,67-дюймовый IPS дисплей с частотой развертки 90 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 ватт, что для бюджетника очень неплохой показатель.
Камеры хоть и не выдающиеся, но это стандартный набор для недорогого решения: 50 Мп основной модуль и 8 Мп сверхширокоугольный модуль.
Из коробки он поставлялся с MIUI 12.5 на базе Android 11. Нынешнее обновление к MIUI 14 на базе Android 13 стало вторым крупным обновлением для этого аппарата и, скорее всего, будет последним. Новая прошивка называется V14.0.1.0.TGBMIXM и она уже доступна для загрузки с проверенного сайта по этой ссылке .
Это Recovery версия прошивки которая устанавливается с помощью специального меню и вы можете не ждать, пока придет ваша очередь в волнах рассылки обновлений.
Новая версия микропрограммы принесет оптимизацию работы с памятью, обновленный интерфейс системы и множество мелких улучшений системы. Так что не медлите и загружайте новую версию прошивки прямо сейчас и делитесь своими впечатлениями в комментариях.
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Источник: mifirmware