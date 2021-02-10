Xiaomi Poco M4 Pro 5G получил глобальную MIUI 14 на Android 13, ссылка внутри

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Один из лучших бюджетников от POCO получил обновление до MIUI 14

Xiaomi Poco M4 Pro 5G был анонсирован в конце 2021 года и получил очень неплохие и сбалансированные характеристики как для бюджетного смартфона.

Энергоэффективный процессор Dimensity 810, 6,67-дюймовый IPS дисплей с частотой развертки 90 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 ватт, что для бюджетника очень неплохой показатель.

Камеры хоть и не выдающиеся, но это стандартный набор для недорогого решения: 50 Мп основной модуль и 8 Мп сверхширокоугольный модуль.

Из коробки он поставлялся с MIUI 12.5 на базе Android 11. Нынешнее обновление к MIUI 14 на базе Android 13 стало вторым крупным обновлением для этого аппарата и, скорее всего, будет последним. Новая прошивка называется V14.0.1.0.TGBMIXM и она уже доступна для загрузки с проверенного сайта по этой ссылке .

Это Recovery версия прошивки которая устанавливается с помощью специального меню и вы можете не ждать, пока придет ваша очередь в волнах рассылки обновлений.

Новая версия микропрограммы принесет оптимизацию работы с памятью, обновленный интерфейс системы и множество мелких улучшений системы. Так что не медлите и загружайте новую версию прошивки прямо сейчас и делитесь своими впечатлениями в комментариях.

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Источник: mifirmware