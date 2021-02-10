Xiaomi подтвердила ряд черт Redmi Note 10

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Промо-кампания Redmi Note 10 стартовала

Вчера стало известно, что 4 марта состоится премьера серии Redmi Note 10, в рамках которой должно выйти минимум две модели, где помимо базовой представят Pro-версию. В преддверии запуска новинок компания запустила на своем сайте страницу, посвященную предстоящему мероприятию. А заодно и начала интриговать теми характеристиками, которые получат новинки.

В частности, производитель абсолютно точно указывает на то, что серия Redmi Note 10 получит чипсет от Qualcomm. Среди прочего упомянута сертификация Hi-Res и дисплей с врезанной по центру верхней части фронтальной камерой. Обещано закаленное стекло Gorilla Glass, емкий аккумулятор, защита от влаги IP53 и быстрой зарядке нарастят мощность.

Предполагается, что Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro выйдут в двух версиях с поддержкой 5G и без нее. Базовая модель серии должна получить чипсет Snapdragon 732G, а в варианте с поддержкой сетей пятого поколения мы увидим Snapdragon 750G. Оперативной памяти будет 4/6 Гб и постоянной 64 Гб, а емкость аккумулятора составит 5050 мАч.

Приятной новостью для всех противников OLED-панелей станет наличие IPS-экрана с частотой обновления 120 Гц. Хотя, судя по результатам опроса пользователей, они с большим удовольствием бы хотели увидеть в Redmi Note 10 OLED-дисплей, пусть и с частотой 60 Гц.

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Источник: mysmartprice, xiaomi