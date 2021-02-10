Xiaomi показала дизайн Redmi K70 Pro в двух цветах
Внешность Redmi K70 Pro неожиданно интересная
Redmi раскрыла дизайн флагмана Redmi K70 Pro и обнародовала его официальные изображения и короткие видеоролики в Weibo. Смартфон представлен в цветах Ink Feather (черный) и Glacier Silver (белый).
Черный вариант Redmi K70 Pro имеет заднюю поверхность из матового стекла с имитацией каменной текстуры. Глянцевая металлическая рамка усиливает ощущение премиум-класса, загнутое по краям стекло улучшает тактильные ощущения.
Серебристо-белый вариант вдохновлен айсбергами и льдом. Результатом стал таинственный узор, украшающий стеклянный корпус.
Модуль камер Redmi K70 Pro имеет характерный двухступенчатый рельефный дизайн. Смартфон получил основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией. Также есть телеобъектив с поддержкой 2-кратной оптической фиксированной фокусировки. В одном из четырех декоративных отверстий – группа светодиодных вспышек.
Источники: Sparrows News , Weibo