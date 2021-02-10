Xiaomi показала Redmi Note 13 4G и Note 13 Pro 4G для Европы – что ты такое?

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ЗАЧЕМ ОНИ?

Компания Xiaomi анонсировала появление линейки смартфонов Redmi Note 13 на европейском рынке. Однако, кроме 5G-моделей, для Европы также представлены Redmi Note 13 4G и Note 13 Pro 4G.

Redmi Note 13 4G оснащен процессором Snapdragon 685, AMOLED-экраном 6,67" с частотой обновления 120 Гц, тройной камерой 108 Мп (1/1.75) и аккумулятором 5000 мАч с поддержкой 33-Вт зарядки.

Redmi Note 13 Pro 4G получил чипсет MediaTek Helio G99 Ultra, 6,67" AMOLED Full HD+ дисплей с частотой 120 Гц, 200 Мп основную камеру (Samsung HP3, 1/1.4) и батарею 5000 мАч с зарядкой 67 Вт.

По предварительным данным, в Европе Redmi Note 13 4G будет стоить от €224, а Note 13 Pro 4G – от €325. Спросите, зачем эти смартфоны надо? Я сам не могу найти ответы на этот вопрос – процессоры значительно слабее, чем у 5G вариантов, а в остальном – отличий почти нет, а ценник на Pro-версию все еще слишком высок, учитывая что это Redmi.

Источник - gsmarena