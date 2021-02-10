Xiaomi показала Redmi Note 8 (2021): эффект дежавю

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Redmi Note 8 (2021) — "новый" чип в старой «одежке»

Xiaomi не дает ни себе, ни конкурентам продохнуть. Особенно удивительным кажется история с переизданием Redmi Note 8, который стал хитом продаж. Ранее компания не прибегала к такому маневру и будет интересно посмотреть окажется ли он успешным. А вот внешний вид Redmi Note 8 (2021) мы можем увидеть уже сегодня. Появился промо-рендер новинки, раскрывающий ее дизайн.

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Задача очаровывать и предлагать что-то новое в экстерьере явно не стояла. Компания просто возьмет корпус позапрошлогоднего Redmi Note 8 и поставит внутрь другое «железо». В 2021 году смартфон в таком исполнении не производит благостного впечатления и будет немало тех, кто крайне негативно воспримет все тот же громоздкий корпус и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. За дизайн новинку мало кто будет покупать, но внешний архаизм может нивелировать низкий ценник.

О Redmi Note 8 (2021) известно, что получит 6,3-дюймовый дисплей, восьмиядерный чип Helio G85, аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч, 48 Мп датчик в тыльной камере, фирменную оболочку MIUI 12.5 и технологию быстрой зарядки на 22,5 Вт.

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Источник: twitter