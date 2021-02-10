У Redmi появится свой камерофон с 50 Мп датчиком

263

Redmi замахнулась на выпуск камерофона

Линейка Redmi — самая успешная в портфеле Xiaomi. В ее рамках компания старается выпускать сбалансированные аппараты по такой цене, которая заставляет всерьез задуматься о их приобретении и отказаться от устройств от более именитых брендов. И надо отдать должное Xiaomi, аппараты семейства Redmi становятся все краше.

Читать также: Серии Redmi Note 9 и Xiaomi Mi 11: за их продажи компании не стыдно﻿

В этом году она начала устанавливать в линейке Redmi Note OLED-панели, а в будущем подтянет свои устройства и по качеству фото. Известный китайский инсайдер Digital Chat Station заявил о желании Redmi выпустить среднего класса камерофон, который будет щеголять датчиком изображения разрешением 50-мегапикелей формата 1/1,5 дюйма.

К какому семейству примкнет новинка, он не сообщает. Дана лишь наводка, что к серии Redmi Note 10 она не будет иметь отношение. Возможно, 50 Мп датчик получит Redmi K40 Luxury Edition или какой-то еще смартфон, который, например, войдет уже в новейшую линейку Redmi Note 11.

Читать также: Xiaomi объяснила причина выпуска Redmi Note 8 (2021)﻿

Похоже, Xiaomi хочет выжать максимум из ухода Huawei с рынка смартфонов и готовит немало сюрпризов, призванных поднять ее престиж и улучшить статистику продаж. Нам лишь остается радоваться тому, что средний сегмент серьезно подтягивают к уровню прошлогодних флагманов.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

﻿

Источник: twitter