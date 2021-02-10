Серии Redmi Note 9 и Xiaomi Mi 11: за их продажи компании не стыдно

80

Xiaomi публикует статистику продаж линеек Xiaomi Mi 11 и Redmi Note 9

Похоже, что Xiaomi объявила неделю хвастовства. Компания не без гордости рассказывает о том, как она миллионами продает свои смартфоны. Так, ранее она сообщила, что за всю историю линейки Redmi Note ей удалось продать более 200 млн ее представителей. Сегодня она рассказала, что было продано 25 млн Redmi Note 8 и на волне успеха компания выпустит обновленный вариант смартфона — Redmi Note 8 (2021).

Но это не все успехи, которые есть в активе Xiaomi. Очередной повод для гордости — 45 млн проданных моделей серии Redmi Note 9 на глобальном рынке. Ждем через год-два переиздание какой-то из моделей серии? Популярным вышли и флагманы семейства Xiaomi Mi 11. Как казалось смартфоны разошлись тиражом 3 млн единиц по всему миру.

В случае с линейкой Xiaomi Mi 11 компания ссылается не на собственных аналитиков, а на независимых экспертов, которые подсчитали объем проданных флагманов с января по апрель нынешнего года. Модели серии Xiaomi Mi 11 в числе самых популярных и востребованных устройств в Китае. Поэтому, скорее всего, именно продажи на внутреннем рынке и сделали солидный показатель мировых продаж, когда учитывается, сколько было реализовано устройств во всех странах мира, где смартфон продается.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источники: gizchina, ithome