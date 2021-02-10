Xiaomi покажет Google как нужно увеличивать аккумуляторы в линейке Xiaomi 14

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Линейка Xiaomi 14﻿ получит увеличенный аккумулятор и скорость зарядки

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил достаточно приятную новость по поводу будущих флагманских смартфонов от компании Xiaomi.

Сообщается, что новые флагманские смартфоны получат увеличенные аккумуляторы и прирост будет достаточно значительным. Емкость батареи в Xiaomi 14 составит 4860 мАч вместо 4500 в Xiaomi 13. Версия Pro получит аккумулятор на 5000 мАч вместо 4820 в Xiaomi 13 Pro.

Особенно поразителен прирост в младшей версии, которая и в этом поколении, несмотря на довольно компактный размер, показывает настоящие чудеса автономности. Короче уж точно прошли те времена, когда выбирать старшую версию нужно было в том числе из-за лучшей автономности.

Кроме объемов раскрыта также мощность зарядки, и она тоже существенно подросла для младшей версии: было 67 Вт, станет 90. "прошка" оставит 120 ваттный блок питания. К сожалению, мощность беспроводной зарядки осталась без изменений на уровне 50 Вт. Она была ограничена китайскими законами, и новое повышение лимита не вошло в это поколение.

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro будут анонсированы в конце 2023 года. По слухам, они станут первыми смартфонами на чипе Snapdragon 8 Gen 3.

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Источник: weibo