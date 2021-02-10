Xiaomi поставит в MIUI 12.5 Enhanced Edition заслон от вредоносных приложений

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Тестируется функция MIUI Pure Mode как защита от зловредов

После шквала критики в адрес MIUI 12 и MIUI 12.5 компания взялась латать дыры и исправлять баги в своей прошивке. Как попытка реабилитироваться — выход MIUI 12.5 Enhanced Edition, где основное внимание уделили оптимизации и исправлению ошибок. Не забудет Xiaomi предложить в будущем в своей оболочке и новые функции, одной из которых станет MIUI Pure Mode.

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Задача новой опции — защитить устройства от вредоносных приложений. Компания заявляет, что открытость Android делает аппараты на ней уязвимыми и нет полной уверенности, что завтра ваш смартфон не станет жертвой зловреда. Анализ показывает, что 40% утилит, установленных пользователями MIUI, не проходят через «сито» проверки на безопасность, а 10% признаны потенциально опасными.

MIUI Pure Mode призвана помочь сделать аппараты на базе MIUI зоной свободной от вредоносных программ. Ее активация приведет к невозможности устанавливать софт из внешних источников. А еще она блокирует любую загрузку в фоне без одобрения пользователя. Если пользователь захочет пренебречь всеми этими мерами безопасности, он может отключить режим MIUI Pure Mode.

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На данный момент новая функция тестируется на китайских версиях устройств, а вот появится ли она в глобальной версии прошивки MIUI 12 Enhanced Edition, информации нет.

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Источник: gizmochina