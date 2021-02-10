Xiaomi представила на MWC 2023 новые футуристические беспроводные AR очки Smart Glass Discovery Edition.

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Xiaomi﻿ представила прототип поразительной технологии за которой будущее

Технология дополненной реальности (AR) добилась значительных успехов за последние несколько лет. Хорошим знаком для технологии является то, что ею заинтересовалась Apple, а это значит, что в развитие инфраструктуры и программного обеспечения будут вкладываться большие средства. Дополненная реальность применяется во многих отраслях, от здравоохранения и образования до игр и развлечений. На этой выставке Xiaomi представила прототип своих очков AR под названием Xiaomi Wireless AR Smart Glass Discovery Edition. Во многих источниках их ошибочно называют Explorer Edition, но это название другой модели на картинке ниже

Она похожа на обычные очки и выглядит как полноценный коммерческий продукт, но насколько я понял общедоступных работающих прототипов этой модели пока нет. А вот так смотрится Smart Glass Discovery Edition:

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Вот их основные характеристики:

Чип Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1

Технология экранов Micro-OLED

Разрешение Full HD с яркостью 1200 нит.

3 передние камеры

Поддерживает такие функции, как вызовы, навигация и фотографирование

корпус из углеродного волокна и магниевого сплава, вес всего 126 г.

Кремниево-кислородный анодный аккумулятор собственной разработки

Несмотря на то, что очки на стадии прототипа, во время демонстрационной сессии очки работали, как было заявлено в рекламе, с изображениями, плавающими перед лицом пользователя, а датчики улавливали жесты ладони/руки пользователя. Xiaomi еще не объявила, когда эти очки будут официально представлены и какой будет цена, но прототип вызвал большой захват среди технических энтузиастов.

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Источник: gizmochina