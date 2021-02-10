Xiaomi представила обновленные Redmi AirDots 3

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Redmi AirDots 3: автономность 30 часов, поддержка Bluetooth 5.2 и разъем USB Type-C

Сегодня помимо троицы смартфонов, вошедших в семейство Redmi K40, компания представила TWS-наушники Redmi AirDots 3, которые пришли на смену AirDots 2. Каких-то революционных улучшений на фоне предшественников не произошло.

Дизайн наушников не претерпел серьезных изменений и все на что решилась компания, та это расширить цветовую палитру, где кроме классического белого цвета, появились версии в розовом и темно-синем оттенках. В основе Redmi AirDots 3 лежит чип QCC3040, и вместо поддержки Bluetooth 5.0 предложили стандарт Bluetooth 5.2. Переход на современный стандарт беспроводной передачи данных должен улучшить стабильность и скорость соединения.

Redmi AirDots 3 получили поддержку кодека aptX и технологии Environment Noise Reduction для понижения шумов во время телефонного разговора. Автономность работы наушников на одном заряде составляет 7 часов, а если прибегнуть к помощи зарядного кейса продолжительность работы можно увеличить до 30 часов. Внутри футляра прячется аккумулятор емкостью 600 мАч, и для его зарядки предлагается порт USB Type-C.

Заявлена защита от влаги по классу IPX7, поддержка голосового ассистента XiaoAI и управлять гарнитурой можно посредством касаний и свайпов по сенсорной панели на каждом наушнике. Есть функция быстрого подключения с гаджетами с MIUI.

Оценили Redmi AirDots 3 в $30 и их продажи в Китае стартуют 4 марта.

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Источник: ﻿tecnoblog﻿