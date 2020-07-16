Xiaomi презентовала электросамокат в сотрудничестве с Mercedes AMG Petronas F1

373

Xiaomi анонсировала очередное устройство — на этот раз специальную версию самоката Mi Electric Scooter Pro 2, который стоит от 499 евро и проезжает на одном заряде 45 километров и развивает максимальную скорость 25 км/ч.

Характеристики

Столь внушительный ценник, прежде всего объясняется тем, что создан он в сотрудничестве с командой Mercedes-AMG Petronas F1. Это немецкая команда-автопроизводитель, участвующая в Гран-при Формула-1. Один из топ-менеджеров команды заявил о том, что они рады сотрудничать с Xiaomi, чтобы представить новую версию флагманского электросамоката, ведь «как и мы, Xiaomi стремится к постоянным инновациям».

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 обладает 2 тормозами — на переднем и заднем колесах. В его арсенале передняя фара мощностью 2 Вт, задний стоп-сигнал, а сами колеса обладают светоотражателями. Не забыли предложить на руле небольшой экран, на который выводится необходимая информация о скорости движения, работе фар, режиме езды и другая.

Самокат получил мощный 300 Вт двигатель, который позволяет ему заезжать на подъем с уклоном до 20%. Емкость аккумулятора составила 12 800 мАч и на полную его зарядку уйдет 8,5 часа. Весит самокат 14,2 кг и его складывающаяся рама изготовлена из алюминиевого сплава.

Источник: soyacincau