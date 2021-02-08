Выход Xiaomi Mi Mix 4 официально подтвержден

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Глава Xiaomi подтвердил, что в этом году они представят Mi Mix 4

2021 год — это год, когда уже пора начинать заниматься линейкой Xiaomi Mi Mix. Пришло время компании выпустить преемника Xiaomi Mi Mix 3, который дебютировал уже два года назад. О том, что в этом году свет увидит Xiaomi Mi Mix 4, заявил сам глава компании Лэй Цзюнь на встрече с фанатами, которая прошла вчера в Китае.

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Топ-менеджер Xiaomi заверил, что позиционирование линейки не изменится. В рамках нее продолжат выходить флагманского уровня модели. Он предупредил, что Xiaomi Mi Mix 4 будет дорогим устройством, которое «затмит своих предшественников». Ожидается, что одной из отличительных черт новинки станет подэкранная камера. Какие еще технологии найдут свое применение в новом аппарате, глава Xiaomi не стал уточнять.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 3 дебютировал в октябре 2018 года и представлял собой мощный аппарат с раздвижным корпусом. В феврале 2019 года состоялась премьера Xiaomi Mi Mix 5G, который стал первым аппаратом компании с поддержкой сетей пятого поколения.

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А в сентябре 2019 года состоялся анонс Xiaomi Mi Mix Alpha, который практически со всех сторон был «обернут» в дисплей. Несмотря на первоначальные обещания выпустить смартфон на рынок, в продаже он так и не появился так и оставшись концептуальным.

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Источник: gizchina