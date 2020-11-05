Xiaomi придумала выдвижную тыльную камеру

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Инновации от Xiaomi: выдвижная камера на задней панели

Крупнейшие вендоры периодически созывают разработчиков, чтобы провести совместную конференцию и обсудить пути дальнейшего развития. Не является исключением и Xiaomi, организовавшая сегодня такой форум. Интересен он был тем, что в рамках его проведения компания рассказала о своих планах на будущее.

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Так, Xiaomi заявила, что команда, занимающаяся разработкой технологий для мобильных камер, постоянно пополняется новыми талантливыми ребятами. Если в 2018 году в ней работали около 100 инженеров, то теперь ее количественный состав вырос до 1000 человек. Все они трудятся ради одного дела — вывести на новый уровень фотовозможности устройств компании.

Одна из последних разработок — телескопический выдвижной модуль основной камеры. При его создании компания черпала вдохновение и идеи, ориентируясь на традиционные фотокамеры со съемными объективами. В числе ключевых преимуществ выдвижной камеры называют большую диафрагму, которая способна захватывать света на 300% больше. Все это должно улучшить качество снимков, создаваемых в условиях плохого внешнего освещения.

Еще одно достоинство такой камеры — новая технология защиты от тряски, позволяющая получить более резкие и четкие снимки. Она на 20% эффективнее прочих подобных технологий на рынке. А также Xiaomi заявляет, что весь процесс выдвижения модуля происходит практически мгновенно.

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Когда и какой смартфон может предложить основную выдвигающуюся камеру, неизвестно. Это сложный механизм и инженерам компании придется изрядно попотеть, чтобы реализовать в коммерческих моделях эффективно работающую технологию.

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Источник: mydrivers