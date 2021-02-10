Xiaomi приглашает на презентацию Xiaomi 12. Когда пройдет и что еще покажут

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Ивент обещает быть насыщенным на новинки. Три смартфона и MIUI 13

В сети долго гадали, когда же состоится презентация Xiaomi 12. Наконец это свершилось! Компания официально назвала дату проведения пресс-мероприятия. Когда это произойдет? Эту дату мы уже слышали и первыми ее назвали инсайдеры.

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Итак, презентация пройдет через неделю — 28 декабря. Глава компании Лэй Цзюнь сообщил, что вот уже 11 лет компания предлагает свои продукты. Он благодарен всем, кто был с Xiaomi все эти годы. Он хорошо осведомлен, что пользователи хотят «быстрее и стабильнее». «Xiaomi 12 и MIUI 13 — наши ответы всем», — резюмировал Лэй Цзюнь.

При этом глава компании не стал конкретизировать количественный состав новинок в серии Xiaomi 12. Но особо наблюдательные пользователи смогли выяснить, какие же смартфоны компания намерена представить. А подсказку дали сами топ-менеджеры Xiaomi. Трое из них опубликовали в Weibo промо-плакат о предстоящей презентации, но каждый из них использовал для этого определенный смартфон. Так, Лэй Цзюнь разместил пост, используя Xiaomi 12, глава Redmi Лю Вейбинг отдал предпочтение Xiaomi 12 Pro, а директор по продуктам Ван Тен Томас — Xiaomi 12X.

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На данный момент известно, что Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro получат платформу Snapdragon 8 Gen 1, а Xiaomi 12X — Snapdragon 870 или Snapdragon 888+. Старшие модели серии удостоятся 6,7-дюймового дисплея разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, оперативной памяти LPDDR5 и постоянной UFS 3.1, 50 Мп датчика в качестве главного в основной камере и быстрой зарядки мощностью до 120 Вт.

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Источники: mydrivers, mydrivers