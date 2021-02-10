MIUI 13 Global ROM: когда и кто получит первыми
Стало известно, какие глобальные смартфоны Xiaomi и POCO первыми обновятся до MIUI 13
В этом году Xiaomi поступила нестандартно. Она перевыпустила последнюю версию MIUI и отложила выход MIUI 13 на более поздний срок. Такой шаг был обусловлен тем, что оболочка изобиловала большим количеством багов и ошибок, компания решила не рисковать и доработать новую версию фирменного интерфейса.
Читать также: Старт промо-кампании Xiaomi 12
По всем прогнозам выходит, что MIUI 13 представят 28 декабря. В этот день компания точно выпустит китайскую версию оболочки. А что с глобальной итерацией? По данным издания Xiaomiui есть вероятность, что в один с китайской версией дебютирует и глобальная или ее покажут месяц спустя. Функционально об версии оболочки будут идентичны.
Ожидается, что MIUI 13 будет более стабильной и станет лучшей прошивкой компании с точки зрения производительности. Источник даже назвал модели, которые смогут первыми оценить все преимущества новой версии оболочки:
- Xiaomi Mi 11/Mi 11X/ Mi 11X Pro/Mi 11i/ Mi 11 Ultra/ Mi 11 Lite 4G/ Mi 11 Lite 5G;
- Xiaomi 11T/11T Pro;
- Xiaomi Mi 10/Mi 10T/ Mi 10T Pro;
- POCO F3/F3 GT;
- Poco X3 Pro;
- POCO X3 GT;
- Poco F2 Pro;
- Redmi Note 10 Pro/Note 10 4G.
Источник утверждает, что перечень претендентов на получение MIUI 13 первыми, получены им непосредственно от сотрудников Xiaomi. Апдейт может добраться до вышеперечисленных устройств в течение 3-х месяцев с момента анонса MIUI 13.
Читать также: Появились детали о дисплее Xiaomi 12 Ultra
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: xiaomiui
Комментарии