MIUI 13 Global ROM: когда и кто получит первыми

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Стало известно, какие глобальные смартфоны Xiaomi и POCO первыми обновятся до MIUI 13

В этом году Xiaomi поступила нестандартно. Она перевыпустила последнюю версию MIUI и отложила выход MIUI 13 на более поздний срок. Такой шаг был обусловлен тем, что оболочка изобиловала большим количеством багов и ошибок, компания решила не рисковать и доработать новую версию фирменного интерфейса.

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По всем прогнозам выходит, что MIUI 13 представят 28 декабря. В этот день компания точно выпустит китайскую версию оболочки. А что с глобальной итерацией? По данным издания Xiaomiui есть вероятность, что в один с китайской версией дебютирует и глобальная или ее покажут месяц спустя. Функционально об версии оболочки будут идентичны.

Ожидается, что MIUI 13 будет более стабильной и станет лучшей прошивкой компании с точки зрения производительности. Источник даже назвал модели, которые смогут первыми оценить все преимущества новой версии оболочки:

Источник утверждает, что перечень претендентов на получение MIUI 13 первыми, получены им непосредственно от сотрудников Xiaomi. Апдейт может добраться до вышеперечисленных устройств в течение 3-х месяцев с момента анонса MIUI 13.

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Источник: xiaomiui