Первые подробности о Xiaomi Mix Fold 2

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Xiaomi Mix Fold 2 получит гибкое ультратонкое стекло как Galaxy Z Fold 3

В первом квартале этого года представили складной Xiaomi Mi Mix Fold, который стал суперпремиальным и экспериментальным смартфоном. Он не будет единственным гаджетом компании со складной конструкцией. В планах выпустить бюджетный аналог Samsung Galaxy Z Flip 3 и Xiaomi Mix Fold 2. Последнее из названых устройств должно дебютировать в июне или июле 2022 года.

Xiaomi Mix Fold 2 получил модельный номер 22061218С и кодовое имя zizhan. Естественно, что по части характеристик новинку прокачают на фоне предшественника. По слухам, модель получит гибкий дисплей диагональю 8,1 дюйма. Это AMOLED‑панель, прикрывает которую ультратонкое стекло (UTG) от Samsung. Обещано, что компания улучшит складной механизм и доработает петли.

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Напомним, что Xiaomi Mi Mix Fold обладает чипсетом Snapdragon 888, 12/16 Гб оперативной памяти LPDDR5, постоянной 256/512 Гб UFS 3.1, гибким экраном диагональю 8,01 дюйма разрешением 2480х1860 точек и внешним AMOLED‑дисплеем диагональю 6,52 дюйма с частотой обновления 2520х840 пикселей. Питает аппарат аккумулятор емкостью 5020 мАч, есть быстрая зарядка на 67 Вт, селфи-модуль на 20 Мп, 4 динамика с настройкой Harman Kardon и тройная основная камера 108 Мп + 8 Мп + 13 Мп.

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Источник: ithome