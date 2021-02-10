Xiaomi продает Redmi Note 10 миллионными тиражами

527

Xiaomi хвастается продажами смартфонов в Китае и в Индии

Никто не будет спорить, что продажи Xiaomi делает, прежде всего, серия Redmi Note. Именно в рамках этого семейства чаще всего выходят сбалансированные аппараты. Рассчитывает компания на то, что новинки серии Redmi Note 10 станут хитами продаж. И у нее есть предпосылки полагать, что с продажами этой линейки все сложится.

Читать также: 100% за 8 минут. А что с износом батарейки при мощности 200 Вт? ﻿

У себя на родине семейство Redmi Note 10 дебютировало 1 июня и по прошествии 11 дней компания отчиталась об 1 млн проданных устройств. И половина из них были раскуплены в первый час с момента запуска. Охотнее всего на площадке JD.com приобретали Redmi Note 10 Pro.

Вдвое больше было продано устройств серии Redmi Note 10 в Индии — 2 млн. Но и в продажу смартфоны тут поступили значительно раньше — в марте. Глава подразделения Xiaomi в Индии Ману Кумар Джайн и вовсе заявил, что будь «Redmi Note» отдельным брендом, то он смог бы взять третью или четвертую строчку рейтинга крупнейших смартфоностроителей в этой стране.

Читать также: Такой Xiaomi нам не нужен! Услышь нас, Xiaomi! Пишем жалобы на MIUI 12.5﻿

Хорошо продается в Индии и Xiaomi Mi 11X/11X Pro, но здесь компания предпочла не хвастаться штуками. Было лишь сказано, что было продано устройств на общую сумму 3 млрд индийских рупий.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿

Источники: gsmarena, mydrivers