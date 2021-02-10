Xiaomi растет, Huawei скоро достигнет дна, а Samsung отнюдь не лидер рынка смартфонов

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Занимательная статистика о состоянии рынка смартфонов на протяжении последних двух лет

Аналитики компании Counterpoint опубликовали свой отчет о ситуации на рынке смартфонов по итогам первого квартала 2021 года. Основываясь на их статистке выделим несколько самых интересных фактов о том, как жил этот сегмент электроники. Они достаточны интересны и есть возможность проследить ситуацию на рынке, начиная с 2018 года.

Так, например, начиная с первого квартала 2019 года доля Realme стабильно растет и за два года она выросла в 4 раза. Samsung остается неизменным лидером на протяжении двух лет за исключением четвертого квартала прошлого года, когда пальму первенства сумела урвать Apple.

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Обращает на себя внимание и положение Huawei. На протяжении 2018-2019 гг. доля компании неуклонно росла и достигла своего пика во втором квартале 2020 года, когда компания обошла Apple и сравнялась с Samsung. Но начиная с третьего квартала прошлого года доля компании стремительно схлопывалается и уже сейчас ее доля составляет 4%.

Нельзя не заметить и то, как выросла доля Xiaomi. После непростого четвертого квартала 2018 года, когда доля компании составляла 6%, за два прошедших года она сумела существенно нарастить свое присутствие и сейчас она контролирует 14% доли рынка.

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Несмотря на то, что по итогам первого квартала 2021 года лидером признана Samsung, фактическим же фаворитом является не она. Если суммировать долю Oppo, Vivo и Realme, которые входят в конгломерат BBK, то окажется, что BBK контролирует четверть рынка смартфонов и является бесспорным лидером. И это без учета OnePlus.

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Источник: notebookcheck﻿