Xiaomi Redmi 12: самый свежий бюджетник компании можно приобрести в нашей стране всего за 6 149

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Смартфон Redmi 12 это свежий бюджетный смартфон от компании Xiaomi, который за очень небольшую сумму денег предлагает вам качественный большой Full HD дисплей, хорошую автономность, качество материалов, сборки и скорость работы.

Смартфон получил 6.79" дисплей с разрешением 2460x1080 пикселей и повышенной до 90 Гц частотой развертки, что для этого сегмента очень неплохо.

Процессор Helio G88 имеет два мощных ядра A75 и шесть энергоэффективных ядер A55, что в сумме с неплохим графическим ядром Mali-G52 MC2 позволит комфортно пользоваться системой и приложениями, а также поиграть в большинство современных мобильных игр, конечно на средних. настройках для требовательных тайтлов.

Все это работает в паре с оперативной памятью в объеме 4 ГБ и накопителем на 128 ГБ с возможностью расширения с помощью карт памяти объемом до 1 ТБ. Кроме этого, он получил аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Тройная камера с основным 50 Мп модулем, 8 Мп шириком и 2 Мп макро модулем. Корпус смартфона выполнен из качественного пластика и обладает защитой по стандарту IP 53, что для бюджетного сегмента большая редкость.

Сейчас эту новинку можно приобрести в нашем интернет-магазине Andro-price всего за 6149 гривен по этой ссылке .

В бюджетном сегменте за эти деньги ни один смартфон не даст вам такое хорошее соотношение цены и характеристик, так что не медлите и приобретите этот смартфон по привлекательной цене.

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