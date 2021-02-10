Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G получил фантастическую скидку! Спешите приобрести крутой смартфон за ничтожные 6 283

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Хитовый среднебюджетник Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G получил четыре цвета включая интересный оригинальный пурпурный. Стеклянная задняя панель и плоские грани делают Redmi Note 12 Pro 5G эффектным и современным.

Redmi Note 12 Pro получил 6,67” экран AMOLED 120 Гц 2400×1080. Яркость до 900 нит, отсутствует ШИМ. Дисплей поддерживает Dolby Vision и HDR10+.

Смартфон обладает основной камерой с датчиком Sony IMX766 на 50 МП и оптической стабилизацией. Доступное видео 4K 30 к/с, 1080p – до 120 к/с. Селфи снимает камеру 16 МП.

Note 12 Pro поддерживает 5G и Wi-Fi 6. смартфон отличается очень точным GPS. Кроме того, он оснащен Bluetooth 5.2.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G имеет батарею на 5000 мАч и зарядку на 67 Вт. Размеры смартфона 162,9х76х7,9 мм, а вес – 187 г. Доступно 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопитель.

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Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 ГБ– 6 283,2 грн﻿

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Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G