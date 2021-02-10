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Xiaomi Redmi Note 12R: очередной представитель линейки, с совершенно новым процессором

21.06.2023 238 0

Шустрый и выносливый смартфон на каждый день

Xiaomi планирует анонсировать в Китае еще один бюджетный смартфон под названием Redmi Note 12R. Официальных тизеров пока не показали, но гаджет уже появился в каталоге китайского оператора China Telecom.

 

Xiaomi Redmi Note 12R: очередной представитель линейки, с совершенно новым процессором – фото 1

 

Основной фишкой смартфона станет не анонсированный чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который получит 2 ядра А78 + 6 ядер А55 на последнем техпроцессе 4 нм. Для бюджетного решения это очень неплохое соотношение, которое даст неплохую скорость и отзывчивость работе смартфона, при этом не портя автономность.

 

Все остальные характеристики ничем не выделяются: 6,79-дюймовый дисплей Full HD+, память в вариантах от 4/128 до 8/256 ГБ, еще и с поддержкой microSD. Аккумулятор на 5000 мАч и пластиковый корпус с габаритами 168,6 х 76,28 х 8,17 мм при весе 199 г.

 

Количество смартфонов в этой линейке уже не просто поражает, а немного раздражает. Конвейер все никак не остановится, но эта модель хоть не переименованный предшественник, и ее глобальный вариант может действительно стать довольно привлекательной покупкой в бюджетном сегменте, потому что цены на новинку будут начинаться со $150.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 21.06.2023
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Xiaomi Redmi Note 12R: очередной представитель линейки, с совершенно новым процессором