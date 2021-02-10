Xiaomi Redmi Pad SE: яркий планшет с крутым дисплеем вышел на глобальный рынок с ценой от €199

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Хорошо, но могло быть лучше

Компания Xiaomi представила на глобальном рынке планшет с большим дисплеем и отличными характеристиками Xiaomi Redmi Pad SE. Как заявляет сама компания, планшет создан для «исключительного визуального наслаждения», а это означает, что он нацелен на мультимедийность.

Из приятных особенностей планшета есть большой аккумулятор в целых 8000 мАч, что позволит пользоваться девайсом действительно долго. А вот со скоростью зарядки этого красавца не так повезло: зарядка мощностью всего 10 Вт.

Redmi оснастила этот планшет чипсетом Snapdragon 680, который звезд с неба не хватает, но хорошо себя зарекомендовал как достаточно надежный и энергоэффективный. Он создан по 6-нм процессу и имеет 128 ГБ памяти, есть порт micro SD на 1 ТБ больше. Мы можем выбрать один из трех вариантов оперативной памяти – 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ.

Наиболее впечатляющий экран, вот здесь действительно постарались, 11-дюймовый ЖК-дисплей имеет разрешение 1920 x 1200 пикселей и частоту обновления до 90 Гц. Redmi обещает яркость 400 нит и контрастность 1500:1, бренд даже сертифицировал панель у TUV Rheinland по стандартам Low Blue Light, а значит устройство предусмотрено для длительного использования в течение дня. Да и действительно, в современном мире планшеты служат как мультимедийное устройство с кучей возможностей, поэтому здесь целесообразна забота о нашем здоровье.

Среди других особенностей – камеры на 5 и 8 Мп, операционная система Android 13 с фирменной оболочкой MIUI Pad 14. Весит планшет в металлическом корпусе 478 граммов.

Redmi Pad SE есть в трех цветах – Lavender Purple, Graphite Gray, и Mint Green. Цены на €199 за 4GB, €229 за 6GB, и €249 за 8GB вариант.

В целом планшет за свою цену получился достаточно хорошим и если вам нужен планшет для просмотра фильмов, Xiaomi Redmi Pad SE будет хорошим выбором.

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Источник: gsmarena