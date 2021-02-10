Xiaomi разрабатывает смарт-часы на базе Wear OS 3 от Google

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Авторы сайта 9to5Google сообщают, что Xiaomi планирует выпустить умные часы на Wear OS 3

После нескольких лет использования собственной операционной системы это будет первый наручный гаджет на платформе от Google. Согласно информации источника, умные часы от Xiaomi будут поддерживать загрузку приложений из Google Play и получат полный функционал Wear OS, в том числе и бесконтактную оплату с GPay. Синхронизироваться со смартфоном часы будут через фирменное приложение Mi Fitness (Xiaomi Wear), которое сейчас используется всеми устройствами Xiaomi.

Watch S1 Pro

Ассортимент компании представлен полным спектром носимых гаджетов от бюджетных фитнес-трекеров, таких как Mi Band 7 , до флагманских умных часов Watch S1 Pro. Новинка на Wear OS по функционалу станет флагманским устройством, но вряд ли она предложит схожую автономность. Часы на этой платформе обычно не работают более нескольких дней без розетки. Но надежда на изобретательность инженеров китайского гиганта все-таки есть.

Что касается сроков анонса, то точная дата пока неизвестна, но точно можно сказать, что они планируются к анонсу в этом году. Возможно, устройство покажет летом вместе с Mix Fold 3.

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Источник: 9to5google.com