Xiaomi разрабатывает свою первую раскладушку Mix Flip, первые подробности характеристик и даты выхода.

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Компания Xiaomi тоже хочет выпустить вертикальную раскладушку.

В этом году многие бренды значительно активизировались в производстве гибких смартфонов. Особенно в этом направлении преуспели компании из концерна BBK и Motorola со своими Razr.

Но компания Xiaomi ограничилась лишь парой Fold смартфонов горизонтальной сборки и не выпускала ни одной вертикальной раскладушки. А как нам показывает рынок, именно Flip модели пользуются большей популярностью по причине компактных размеров и не столь высокой цены.

Но, похоже, китайцы решили исправить ситуацию и тоже присоединиться к этому движению. По информации инсайдера Digital Chat Station, компания приступила к разработке проекта вертикальной раскладушки Flip. Ее основной фишкой станет "экстремально малый вес и толщина", но релиз состоится не раньше 2024 года.

Все мы знаем, что Xiaomi умеет удивлять и имеет достаточно технологий чтобы сделать по-настоящему крутой смартфон, а если еще и цена будет не заоблачная, то этот продукт сможет навести шорох в сегменте.

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Источник: weibo