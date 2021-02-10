Xiaomi будет разрабатывать свой процессор для смартфонов – компания нанимает разработчиков

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До свидания, Qualcomm?

Xiaomi разместила на своем сайте много вакансий, касающихся проектирования и разработки систем на чипе. Это свидетельствует о начале разработки собственного процессора, из характера вакансий следует, что речь идет о чипе для смартфонов с Android.



Судя по обилию и разнообразию предлагаемых вакансий, Xiaomi собирает команду, которая будет заниматься всем комплексом связанных вопросов – от проектирования процессора до отладки на конечных устройствах. Среди специалистов, в которых нуждается компания, специалисты по энергоэффективности, производительности и конечным функциям чипа в смартфонах, его взаимодействию с аппаратными компонентами. Также есть общие руководящие должности, отвечающие за конкретные направления разработки.



Очевидно, Xiaomi вдохновляется успехом Huawei, укрепившей позиции на рынке благодаря собственному чипу Kirin 9000s и новым смартфонам. В любом случае компании не помешает процессор собственной разработки в условиях санкции США в отношении Китая. К тому же сейчас индустрия переживает настоящий бум разработки чипов ARM: Apple готовится представить процессор M3, Qualcomm разработала мощные чипы для смартфонов и компьютеров, о подобных планах объявили AMD и NVIDIA.



Кстати, это не первая попытка Xiaomi сделать свой процессор. В 2017 году компания представила смартфон Mi 5C с чипом Surge S1, но дальше разработка не пошла. Однако Xiaomi производит процессоры для камер и питания Surge C и Surge P.

Источники: GSMChina, Weibo