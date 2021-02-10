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Секреты Huawei и Kirin 9000s – как они достигли 7нм – что говорят исследователи?

03.10.2023 65 0

КАК HUAWEI ОБОЙЛА САНКЦИИ США?

Новый флагманский чипсет Huawei Kirin 9000s, используемый в Mate 60 Pro, вызвал много вопросов, ведь компания не имела доступа к передовым технологиям из-за санкций США, однако они создали собственный 5G чипсет.

 

Секреты Huawei и Kirin 9000s – как они достигли 7нм – что говорят исследователи? – фото 1

 

CEO исследовательской фирмы Fomalhaut утверждает, что Kirin 9000s изготовлен по 14 нм техпроцессу на заводах SMIC. Тем не менее, Huawei применила специальные методики, чтобы приблизить его производительность к 7 нм чипов.

 

Это противоречит утверждениям, что это 7 нм чип от SMIC. Однако объясняет, как Huawei удалось создать столь мощный процессор вопреки ограничениям.

 

Секреты Huawei и Kirin 9000s – как они достигли 7нм – что говорят исследователи? – фото 2

 

Все секреты создания Kirin 9000s все еще неизвестны, однако исследователи явно идут в этом направлении, потому что на то что Huawei нашла хитрый способ обойти санкции США в сфере чипсетов не могло пройти бесследно.

 

Источник - scmp

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 03.10.2023
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Секреты Huawei и Kirin 9000s – как они достигли 7нм – что говорят исследователи?