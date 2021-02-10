Секреты Huawei и Kirin 9000s – как они достигли 7нм – что говорят исследователи?

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КАК HUAWEI ОБОЙЛА САНКЦИИ США?

Новый флагманский чипсет Huawei Kirin 9000s, используемый в Mate 60 Pro, вызвал много вопросов, ведь компания не имела доступа к передовым технологиям из-за санкций США, однако они создали собственный 5G чипсет.

CEO исследовательской фирмы Fomalhaut утверждает, что Kirin 9000s изготовлен по 14 нм техпроцессу на заводах SMIC. Тем не менее, Huawei применила специальные методики, чтобы приблизить его производительность к 7 нм чипов.

Это противоречит утверждениям, что это 7 нм чип от SMIC. Однако объясняет, как Huawei удалось создать столь мощный процессор вопреки ограничениям.

Все секреты создания Kirin 9000s все еще неизвестны, однако исследователи явно идут в этом направлении, потому что на то что Huawei нашла хитрый способ обойти санкции США в сфере чипсетов не могло пройти бесследно.

Источник - scmp