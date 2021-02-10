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Xiaomi сделала из ремешка для носимых устройств инструмент для бесконтактных платежей

29.09.2021 545 0

Xiaomi встроила модуль NFC в ремешок

В Индии прошло пресс-мероприятие Global Fintech Festival, в рамках которого компания Xiaomi показала интересный аксессуар. Это ремешок для носимой электроники, а особенным его делает встроенный модуль NFC для бесконтактных платежей. Название новинки NFC Mi Pay Strap.

 

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Это все что известно о новинке. На данный момент компания ограничилась лишь показом ремешка и указанием на то, что он предложит поддержку технологии NFC, а необходимый для ее работы модуль встроен непосредственно в ремешок. Обещано также, что появится он скоро. А вот когда именно и с какими устройствами он будет работать, не сообщается.

 

Xiaomi сделала из ремешка для носимых устройств инструмент для бесконтактных платежей – фото 1

 

На данный момент есть информация, что ориентирован NFC Mi Pay Strap, прежде всего, на рынок Индии и станет частью системы Mi Pay. На данный момент компания ведет переговоры с местными финансовыми компаниями RBL, RuPay и Zeta.

 

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Сама задумка интересная, но остается дождаться подробностей о ней, особенно в части того, как будет осуществляться идентификация личности. Также не очень понятно, почему этот аксессуар нацелен, прежде всего, на рынок Индии, где бесконтактные платежи не пользуются особой популярностью, и компания предпочитает выводить здесь смартфоны без NFC. Появится ли этот продукт за пределами Индии, неизвестно.

 

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Источник: tuttoandroid

Xiaomi NFC
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.09.2021

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Xiaomi сделала из ремешка для носимых устройств инструмент для бесконтактных платежей