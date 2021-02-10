Обзор Xiaomi 11T - глобальная работа над ошибками

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Характеристики

Комплектация

Дизайн и габариты

Экран

﻿Производительность и стабильность работы

﻿Камеры и качество фото

Коммуникации

﻿Батарея и время автономной работы

Цена

Итоги﻿

15 сентября у Сяоми прошла очередная презентация, в ходе которой показали линейку младших флагманов 11Т и планшет Pad 5. Разумеется, мы не могли пропустить это событие. Каждая новинка была тщательно изучена и протестирована. Героем именно этого обзора является XiaoMi 11T – базовый и среднеуровневый смартфон из представленной линейки. Усаживайтесь поудобнее и продолжайте читать, чтобы узнать все о представленном телефоне. Обещаем – скучно не будет, поскольку модель вышла довольно противоречивой и нам точно есть что обсудить.

Технические характеристики





Диагональ дисплея 6,67″ Матрица AMOLED Разрешение экрана 1080x2400 пикселей (Full HD+) Дополнительные параметры экрана Частота обновления экрана 120 Гц, пиковая яркость 1000 нит, распознавание 1 миллиарда цветов Габариты 164,1x76,9x8,8 мм, вес 203 г. Материал корпуса Стекло + пластиковые рамки Цвета корпуса Moonlight White (Лунный белый), Celestial Blue (Небесно-голубой), Meteorite Gray (метеоритный серый) Процессор 6-нанометровый MediaTek Dimensity 1200 5G Видеоускоритель Mali-G77 MC9 Ядра Одно ядро Cortex-A78 с тактовой частотой 3,0 Ггц, три ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,6 Ггц и четыре ядра Программное обеспечение Android 11, MIUI 12.5 Варианты памяти 8/128 ГБ и 8/256 ГБ Основная камера 108 Мп (диафрагма f/1.8, размер пикселя 0.7µm) + 8 Мп (ультраширокий объектив, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚, размер пикселя 1.12µm) + 5 Мп (телемакро, диафрагма f/2.4) Фронтальная камера 16 Мп (диафрагма f/2.5, размер пикселя 1.0µm) Технологии NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ИК-порт, GPS Аккумулятор 5000 мАч, быстрая 67-ваттная зарядка Цена $500 (8/126 ГБ) и $549 (8/256 ГБ)

По характеристикам Xiaomi 11T все отлично. Радует процессор от МедиаТек, поскольку не будет такого дикого нагрева, как с Драконом. Камера тоже должна быть флагманской, судя по параметрам. Еще из интересного есть быстрая зарядка на 67 Ватт, обещающая полностью подпитать аккумулятор за 36 минут. Давайте разбираться, так ли хорош новый смартфон.

Комплектация

В комплектации нет ничего интересного. Она такая же, как у других телефонов от Сяоми. Покупатели получают само мобильное устройство, кабель USB Type-C, силиконовый чехол и блок питания на 67 Вт. Коробка тоже самая обычная: белого цвета, с крупной цифрой 11 посередине. В общем, все стандартно и привычно. Движемся дальше.





Дизайн и габариты





Xiaomi 11T по внешнему виду абсолютно не отличается от версии PRO. Дизайн минималистичный, с небольшим модулем фронтальной камеры по центру. Задняя крышка полностью выполнена из стекла, а вот рамки алюминиевые. Это вполне ожидаемая картина, ведь не будут же производители оснащать смартфон стоимостью 400 баксов пластиковым корпусом. Цветовые решения простые, но стильные – серый (как будто с небольшими потертостями), белый и светло-голубой. Одним словом, классика.

Габариты составляют 164,1x76,9x8,8 мм с весом 203 грамма. Сяоми 11Т немного толще, чем Poco F3. Скорее всего, это связано с технологией быстрой зарядки, ведь она занимает достаточно места под корпусом. Аудиоджека по-прежнему нет, и это сразу жирный минус. Ясное дело, что в 2021 году настоящим трендом являются TWS-гарнитуры, но старые добрые проводные наушники еще никто не отменял. Переходник в комплект не положили, поэтому придется докупать его отдельно (если он вам нужен, конечно). Чего еще не хватает в 11Т? Правильно, слота для карты памяти. Особенно учитывая, что максимальный объем внутреннего хранилища всего на 256 ГБ. Версия на 512 ГБ точно не помешала бы. Сканер отпечатков находится сбоку. И удобно, и не так дорого, как подэкранная технология. Хотя куда еще дороже, ведь цену на Сяоми 11Т и так загнули…. Но об этом позже.





Экран





Дисплей Сяоми 11Т хорошего качества. Опять же, он ничем не отличается от 11Т Про и Поко Ф3. У нас здесь AMOLED-матрица с разрешением Full HD+. Диагональ экрана составляет 6,67 дюймов. Под дисплей отводится 85,1% от всей передней панели. К дополнительным плюшкам относится поддержка режима HDR10+. Экран обновляется с частотой 120 Гц, что было вполне ожидаемо. Xiaomi 11T защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. По словам производителя, данное стекло способно уберечь телефон от всех механических повреждений. Конечно же, это заявление преувеличено, поэтому рекомендуем аккуратно обращаться с устройством. Прежде всего, из-за стеклянного корпуса. Кстати, в 11Т используется стандарт IP53, обеспечивающий защиту от брызг и пыли.

Вернемся к экрану. Пользоваться смартфоном на улице комфортно благодаря пиковой яркости в 1000 нит. Цветопередача более или менее правильная, к углам обзора претензий нет. Хоть смартфон и оснащен амоледом, уровень ШИМа в пределах нормы. В этом вы можете убедиться, посмотрев нижеуказанные параметры. Сначала идет уровень яркости, потом ШИМ.

100% - 9%

75% - 9%

50% - 10%

25% - 10%

15% - 11%

5% - 29%

0% - 11%

Если не знаете, как работает ШИМ и что это вообще такое, приглашаем в отдельную статью, где все описано максимально подробно и понятно. Если вкратце: чем ниже яркость дисплея, тем выше уровень ШИМа. А чем выше ШИМ, тем сильнее вы будете ощущать дискомфорт. У многих людей глаза болят уже при пульсации в 20%.





Производительность и стабильность работы

Медленно, но уверенно мы подбираемся к «начинке» Xiaomi 11T. Нас встречает процессор от MediaTek – Dimensity 1200 5G. Это флагманский чип, который должен круто показать себя в играх. Наша команда протестировала новинку в таких требовательных игрушках, как Shadowgun Legends и Genshin Impact. В первой игре получаем 60 FPS – отличный результат, ведь проседаний практически не было и количество кадров держалось на одном уровне. В Геншине показатель снизился до стабильного 41 FPS, что тоже неплохо. По части нагрева все менее радужно: корпус периодически нагревался до 50°C. Но, согласитесь, что это все равно лучше, чем у флагманских процессоров Snapdragon, которые во время активной игры превращаются в раскаленную печку.





Работа MIUI 12.5 тоже в целом оставила приятные впечатления. 11Т работает плавно, без серьезных зависаний и лагов. Иногда бывали мелкие торможения, но с ними можно смириться. Ведь все мы знаем, что смартфоны Сяоми далеки от стабильного функционирования, особенно на старте продаж.





Многие из вас наверняка хотят знать, как работает датчик приближения. Особенно после «сенсационной» новости о том, что линейка 11Т полностью избавилась от проблем с датчиком благодаря технологии AI Virtual Smart Sensor TM. Не знаю, какая особенная технология там используется, но на практике чудес не произошло. Датчик приближения у Xiaomi 11T по-прежнему глючит. Не так сильно, как у Redmi Note 10 Pro, Poco F3 и Mi 11i, что уже является прогрессом для Сяоми. Но если вы ожидали супер точные срабатывания датчика приближения – спешим вас разочаровать.





Камеры и качество фото

Отбросим технические параметры и сразу расскажем, как в реальности фотографирует Сяоми 11Т. Чтобы вам было понятнее, сравнивать будем все с тем же Poco F3. Итак, в легких условиях смартфоны справляются практически одинаково. 11Т выигрывает только по части макро объектива и детализации в ультраширике. Во время ночной съемки новинка тоже особо ничем не выделяется. Более того, она заметно краснит по сравнению с Поко. Детализация на селфи лучше у Poco F3, а 11T может похвастаться более точной цветопередачей.





Xiaomi 11T пишет видео в максимальном качестве 4K@30fps. У соперника это только 1080p. Но существенной разницы нет, разве что у 11Т лучше шумодав при записи видео. В общем, новинка даже разочаровала своей камерой. Учитывая, что главный модуль на 108 Мп, мы ожидали полную победу над Поко Ф3, у которого всего лишь 48 Мп. Так есть ли смысл переплачивать за камеру, которая лучше только на бумаге? Большой вопрос. Напоследок подбросим еще один камень в огород новинки – оптической стабилизации нет.





Коммуникации

На этом пункте долго останавливаться не будем, поскольку здесь нет ничего нового. Xiaomi 11T получил Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, инфракрасный порт и поддержку 5G. Сеть ловит отлично. За стереодинамики хочется поставить отдельный плюс, поскольку звук реально крутой. Виброматор неплохой, такой же, как у Поко Ф3.





Батарея и время автономной работы

Сяоми 11Т оснащен аккумулятором на 5000 мАч. Огромную роль играет энергоэффективность процессора. В нашем тесте смартфон продержался аж 10 часов. Это отличный результат, если сравнивать с Про-версией, у которой время автономной работы составляет всего 8 с лишним часов. К 67-ваттной зарядке вопросов нет: она реально заряжает телефон с 0% до 100% за 36-40 минут. Будем надеяться, что такая быстрая зарядка не угробит аккумулятор.





Цена

И вот здесь раскрывается существенный минус Сяоми 11Т – очень завышенная цена. Во время распродажи 23.09 базовая версия на 8/126 ГБ стоила 399 долларов (с учетом промокода и купона), вариант с 256 ГБ – на 50 баксов дороже. После распродажи стоимость вырастет на 100 долларов. Итого получаем $500 (8/126 ГБ) и $549 (8/256 ГБ).

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Итоги

Xiaomi правда постарались и выпустила вполне неплохой смартфон. Если бы его цена не превышала 400 баксов, это точно был бы хит продаж. Но отдавать 500 долларов – это чересчур, ведь Poco F3, который находится примерно на одном уровне с 11Т по всем параметрам, стоит, на минуточку, чуть дороже 300 долларов. В оправдание новинки стоит сказать, что по обещаниям производителя она будет три года получать новые версии Андроида и четыре года – патчи безопасности. Уверены, что для многих – это очень важно, и они готовы переплатить. В остальном же Xiaomi 11T ничем не лучше конкурентов.





Плюсы:

Энергоэффективный процессор.

Хорошая производительность в играх.

Крутые стереодинамики.

Быстрая зарядка на 67 Вт.

Долгое время автономной работы.

Привлекательный стеклянный корпус.

Низкий уровень ШИМа.

Обещанная поддержка в течение 3-4 лет.

Минусы:

Камера не оправдала ожиданий.

Завышенная цена.

Нагрев в играх, хоть и не сильный.

Оставляйте в комментарии свое мнение о Xiaomi 11T и не забудьте посмотреть видеобзор!



