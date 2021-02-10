Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Xiaomi Smart Band 8 представлен на глобальном рынке: доступный фитнес-трекер с крутым экраном и приятной ценой

Xiaomi Smart Band 8 представлен на глобальном рынке: доступный фитнес-трекер с крутым экраном и приятной ценой

26.09.2023 56 0

наконец глобальная версия

 

Компания Xiaomi наконец-то представила на глобальном рынке бюджетный фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 с крутым экраном, мониторингом сна и широкими возможностями кастомизации.

 

Xiaomi Smart Band 8 представлен на глобальном рынке: доступный фитнес-трекер с крутым экраном и приятной ценой – фото 1

 

Браслет оснащен 1,62-дюймовым AMOLED дисплеем, поддерживающим частоту обновления до 60 Гц для плавных анимации. Также есть более 200 циферблатов по выбору.

 

Xiaomi Smart Band 8 отслеживает физическую активность, пульс, уровень кислорода в крови, качество сна. Можно менять ремешки и аксессуары для ношения. Влагозащита – до 50 метров. Автономность – до 16 дней без Always On Display и без отслеживания уровня кислорода в крови. Полная зарядка занимает 1 час.

 

Xiaomi Smart Band 8 представлен на глобальном рынке: доступный фитнес-трекер с крутым экраном и приятной ценой – фото 2

 

Еще одно преимущество Smart Band 8 на фоне предшественника – возможность кастомизировать ремешки по отдельности, потому что теперь они крепятся как у старших моделей – по отдельности.

 

Xiaomi Smart Band 8 представлен на глобальном рынке: доступный фитнес-трекер с крутым экраном и приятной ценой – фото 3

 

Браслет выйдет на глобальный рынок в ближайшее время по примерной стоимости 40 долларов.

 

Источник – xiaomi (youtube)

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 26.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Xiaomi Smart Band 8 представлен на глобальном рынке: доступный фитнес-трекер с крутым экраном и приятной ценой