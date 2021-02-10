Xiaomi Smart Band 8 представлен на глобальном рынке: доступный фитнес-трекер с крутым экраном и приятной ценой

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наконец глобальная версия

Компания Xiaomi наконец-то представила на глобальном рынке бюджетный фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 с крутым экраном, мониторингом сна и широкими возможностями кастомизации.

Браслет оснащен 1,62-дюймовым AMOLED дисплеем, поддерживающим частоту обновления до 60 Гц для плавных анимации. Также есть более 200 циферблатов по выбору.

Xiaomi Smart Band 8 отслеживает физическую активность, пульс, уровень кислорода в крови, качество сна. Можно менять ремешки и аксессуары для ношения. Влагозащита – до 50 метров. Автономность – до 16 дней без Always On Display и без отслеживания уровня кислорода в крови. Полная зарядка занимает 1 час.

Еще одно преимущество Smart Band 8 на фоне предшественника – возможность кастомизировать ремешки по отдельности, потому что теперь они крепятся как у старших моделей – по отдельности.

Браслет выйдет на глобальный рынок в ближайшее время по примерной стоимости 40 долларов.

Источник – xiaomi (youtube)