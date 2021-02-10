Xiaomi строит электромобиль

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Представьте, на дороги выйдут электрокары с «яблоками» и «кроликами» на колесах от Apple и Xiaomi

Нынешний год принес немало слухов об электрическом автомобиле Apple, которые так и не дали четкого ответа на главный вопрос: так создает концерн из Купертино свой «яблочный» электрокар» или нет? Большинство сходятся во мнении, что нечто подобное компания все же создает и даже ищет помощников в лице крупнейших автоконцернов, которые помогут ей в этом. Создается впечатление, что еще пару лет и Tesla будет «нервно курить в сторонке» со своими электрокарами.

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В пику или в подражание Apple своей электромобиль может выпустить и Xiaomi. Китайское издание Ifeng со ссылкой на несколько источников сообщило, что Xiaomi решила создать свой электрокар. Правда, на данном этапе кроме убеждения в том, что нужно «сяомишное» авто, нет никакой конкретики. Только планы, а стратегию и этапы достижения намеченной цели еще предстоит разработать. Якобы даже есть предпосылки, что руководить проектом по созданию автомобиля будет сам Лэй Цзюнь.

Покопавшись в архивах, журналисты вспомнили, что еще в 2013 году Лэй Цзюнь дважды ездил в США и встречался с Илоном Маском. Правда, с того времени утекло уже немало воды и каких-то серьезных шагов в этом направлении компания не предприняла. Разве что в 2019 году она участвовала в создании «мозгов» кроссовера Bestune T77 от компании FAW Group, фишкой которого стала возможность управлять из автомобиля устройствами системы умный дом Xiaomi посредством голосовых команд.

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Решение взяться за создание электрокара списали на застой на рынке смартфонов, тогда как сегмент электромобилей активно растет и развивается. Сама Xiaomi никак не комментирует эту информацию, которая вполне может оказаться не более, чем слухом. О возможности выхода «сямишного» авто мы слышим не впервые. Слухи о Mi-электрокаре появлялись и ранее, но так своего подтверждения и не нашли до сих пор. Возможно, Xiaomi всего лишь займется создание автопилотов или автомобильной электроники, а это СМИ раздули это до масштабов целого авто.

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Источник: ifeng