Серия Redmi Note 10 будет насчитывать три модели и вот что о них известно

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Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max: объемы памяти, цвета корпусов и начинка

Наверное, многие из вас уже в курсе, что 4 марта состоится презентация семейства Redmi Note 10. Компания уже обещает нечто грандиозное в дизайне, добротный дисплей, быструю зарядку и чип от Qualcomm. До сегодняшнего дня была уверенность, что покажут два смартфона — Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Но сегодня пришло сообщение, что новинок будет три и к уже названным моделям присоединится Redmi Note 10 Pro Max.

Последняя утечка ориентирует нас на то, что Redmi Note 10 выйдет в двух модификациях с 4/64 Гб и 6/128 Гб памяти. Цветовых исполнений будет пять, где по два оттенка будут белыми и зелеными, а также предложат классический черный цвет. Источник указывает на то, что смартфон получит Snapdragon 678, IPS‑дисплей и квадрокамеру с главным модулем на 48-мегапикселей.

В случае с Redmi Note 10 Pro должны предложить три версии с 6/64 Гб, 6/128 Гб и 8/128 Гб памяти. Палитра корпусов будет насчитывать пять цветов, где два оттенка бронзовых, черный, серый и синий цвета. По расцветкам у Redmi Note 10 Pro Max дела будут обстоять аналогичным образом. А вот модификаций будет две и обе предложат флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, отличия по объему оперативной памяти — 6 Гб или 8 Гб.

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В числе характеристик Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max источник называет чип Snapdragon 732G или Snapdragon 768G, матрицу IPS с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5050 мАч и четверную камеру, где главный модуль на 64/108 Мп. Похоже, что 108 Мп датчик и чип Snapdragon 768G станут достоянием макс-версии.

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Источник: xiaomiui