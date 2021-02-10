Xiaomi тизерит особенности Redmi K40

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Камера Redmi K40 крупным планом и чип Snapdragon 888 будет, но во всех ли моделях серии — остается под вопросом

Еще в январе Xiaomi подтвердила, что в феврале состоится премьера серии Redmi K40 и уже точно известно, что это событие произойдет 25 февраля. За неделю до релиза компания начала активную фазу промо-кампании по продвижению новинок на рынке. Сегодня она выпустила серию тизеров с акцентом на ключевых характеристиках устройств.

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Один из промо-плакатов указывает на присутствие чипа Snapdragon 888. Ожидается, что этот процессор точно будет лежать в основе Redmi K40 Pro. Вместе с тем ранее в сети ходили слухи, что одна из модификаций базовой версии серии также может получить этот чипсет. Тогда как сетевой информатор Digital Chat Station ориентирует нас на SoC Snapdragon 870.

Redmi K40 и Redmi K40 Pro

Другой официальный тизер показывает дизайн блока основной камеры, и он созвучен с теми изображениями, которые мы видели ранее. Датчиков будет три и обратите внимание на оформление задней крышки, которая в месте расположения камеры словно наплывает на боковую грань.

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Ожидается, что базовый Redmi K40 предложит 6,67-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ и велика вероятность, что это будет AMOLED-матрица. Емкость аккумуляторной батареи составит 4500 мАч.

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Источник: gsmarena