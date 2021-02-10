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Xiaomi тизерит особенности Redmi K40

19.02.2021 583 0

Камера Redmi K40 крупным планом и чип Snapdragon 888 будет, но во всех ли моделях серии — остается под вопросом

Еще в январе Xiaomi подтвердила, что в феврале состоится премьера серии Redmi K40 и уже точно известно, что это событие произойдет 25 февраля. За неделю до релиза компания начала активную фазу промо-кампании по продвижению новинок на рынке. Сегодня она выпустила серию тизеров с акцентом на ключевых характеристиках устройств.

 

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Xiaomi тизерит особенности Redmi K40 – фото 1

 

Один из промо-плакатов указывает на присутствие чипа Snapdragon 888. Ожидается, что этот процессор точно будет лежать в основе Redmi K40 Pro. Вместе с тем ранее в сети ходили слухи, что одна из модификаций базовой версии серии также может получить этот чипсет. Тогда как сетевой информатор Digital Chat Station ориентирует нас на SoC Snapdragon 870.

 

Xiaomi тизерит особенности Redmi K40 – фото 2

 

Redmi K40 и Redmi K40 Pro

 

Другой официальный тизер показывает дизайн блока основной камеры, и он созвучен с теми изображениями, которые мы видели ранее. Датчиков будет три и обратите внимание на оформление задней крышки, которая в месте расположения камеры словно наплывает на боковую грань.

 

Xiaomi тизерит особенности Redmi K40 – фото 3

 

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Ожидается, что базовый Redmi K40 предложит 6,67-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ и велика вероятность, что это будет AMOLED-матрица. Емкость аккумуляторной батареи составит 4500 мАч.

 

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Источник: gsmarena

Redmi K40
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.02.2021

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Xiaomi тизерит особенности Redmi K40