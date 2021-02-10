Xiaomi теперь позволяет принудительно устанавливать частоту обновления 120 Гц для всех приложений

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120 гц теперь всюду

Недавно Xiaomi начала выпускать новый сборник программного обеспечения для Xiaomi 12S Pro в Китае. Это обновление увеличивает версию MIUI до V14.0.10.0.TLECNXM.

В официальном списке изменений упоминается только включение патчей безопасности с августа 2023 года. Однако обновление добавляет функцию, позволяющую пользователям принудительно устанавливать частоту обновления до 120 Гц для всех приложений.

Эту новую опцию можно найти в настройках "Частота обновления". Она обозначена как "Программы с высокой частотой обновления". Если нажать на нее, откроется список установленных на устройстве программ (включая системные). Пользователи могут включить/выключить высокую частоту обновления для каждого приложения отдельно.

Некоторые приложения работают с обычной частотой 60 Гц, даже если на дисплее телефона установлена повышенная частота обновления. Благодаря добавлению новой функции пользователи теперь могут заставить эти программы работать с максимальной частотой обновления 120 Гц. Таким образом, пользователям больше не придется сталкиваться с дрожью, вызванной переключением частоты обновления между приложениями.

Эта опция вскоре должна стать доступна и для других смартфонов группы Xiaomi. Xiaomiui предполагает, что он также будет частью MIUI 15.

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Источник: gizmochina