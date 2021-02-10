Видео прототипа сенсорного экрана iMac с далекого 1999 года... Выглядит действительно крутую

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Инновации из далекого 1999 года

Слухи о Mac с сенсорным экраном не нов, но оказывается, что и сами компьютеры с сенсорным экраном тоже. В 1999 году компания Elo производила и продавала версии iMac G3 с сенсорным экраном через программу Apple Value Added Reseller для использования в качестве киосков, и ютуберу Майклу MJD недавно удалось раздобыть один из таких компьютеров.

Компьютеры были оснащены собственным интерфейсом iTouch от Elo, использующим поверхностные акустические волны вместо накладки, чтобы определить, где пользователи касаются экрана. Вы можете увидеть прототип Elo iMac в действии в видео Майкла MJD, который также рассказывает об истории создания компьютера и его технических характеристиках. Учитывая простоту аппаратной модификации, это достаточно впечатляющее достижение.

Слухи о том, что Apple разрабатывает собственный iMac с сенсорным экраном, появились еще в 2010 году, сначала из-за патентов Apple на настольный компьютер с сенсорным экраном, а затем из-за сообщений о том, что сенсорные панели начали появляться в цепочке. поставок Apple.

Бывший генеральный директор Apple Стив Джобс, кажется, положил конец этим слухам в 2010 году, когда сказал, что "сенсорные поверхности не хотят быть вертикальными" из-за усталости рук, связанной с удержанием пальца на экране.

В последующие годы Apple прочно закрепила iPhone и iPad в качестве сенсорных устройств, не изменив своей позиции по сенсорным экранам для компьютеров Mac. Недавно, в 2021 году, технический директор Apple Джон Тернус заявил, что Mac "полностью оптимизирован для косвенного введения", и сказал, что компания не видит веских причин изменять это.

Однако, несмотря на многолетнее сопротивление, Apple, как сообщается, начала работать над добавлением сенсорных экранов к компьютерам Mac. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, новый MacBook Pro с OLED-дисплеем может стать первым Mac с сенсорным экраном в 2025 году.

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Источник: macrumors