Xiaomi тестирует ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев – он может появиться уже в Xiaomi 14 Ultra

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Наконец

Последние флагманы Xiaomi неплохо различают отпечатки пальцев датчиком под дисплеем, но отзывы пользователей свидетельствуют о том, что распознавание отпечатков можно улучшить.

Источники сообщают, что Xiaomi приступила к испытанию одноточечного ультразвукового датчика отпечатков пальцев. Хотя его использование на конкретном будущем устройстве Xiaomi остается неопределенным и в настоящее время сенсор активно тестируется, высока вероятность его использования в будущем Xiaomi 14 Ultra, запланированном на следующий год.



История ультразвуковой технологии распознавания отпечатков пальцев Xiaomi уходит в 2016 году, когда компаний представила свою первую разработку на Xiaomi Mi5s. Несмотря на то, что эта технология способствует продаже, она столкнулась с проблемами в работе. Xiaomi использует технологию оптических сенсоров в смартфонах, включая флагманы высокого класса.



Однако с развитием технологий ультразвуковые решения по распознаванию отпечатков пальцев совершенствовались, превосходя скорость и надежность своих предшественников и оптической альтернативы.



Существует ощутимая разница между одноточечной ультразвуковой технологией, предложенной Xiaomi, и широкозонным ультразвуком, который использует Vivo.

﻿Источник: Gizmochina