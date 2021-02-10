Xiaomi лидер по продажам смартфонов в России через онлайн-каналы

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Смартфоны Xiaomi особенно охотно покупали через площадки электронной коммерции в РФ

По поводу Xiaomi существует несколько мнений. Одни считают, что компания создает одни из лучших устройств на рынке, другие, напротив пренебрежительно называют ее «бомжбрендом». К огорчению последних, смартфоны Xiaomi неплохо продаются. Вот уже несколько кварталов подряд во всемирной десятке самых продаваемых устройств неизменно оказываются устройства Xiaomi.

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Особенно охотно смартфоны компании продаются в Индии, где по итогам прошлого года она смогла стать компанией номер один и контролирует 27% рынка и в активе 41 млн проданных устройств в этом регионе. Спросом пользуются ее аппараты и в России, хотя на первом месте по продажам мобильных устройств тут Samsung. Но если говорить в разрезе онлайн-продаж, то тут Xiaomi вне конкуренции.

По подсчетам специалистов Counterpoint Research, по итогам четвертого квартала прошлого года доля устройств Xiaomi, проданных через сети электронной коммерции, составила 31%. И это лучший результат среди всех компаний. На второй позиции с 27% оказалась Samsung и третья строчка за Apple — 15,5%.

Аутсайдером прошлого года на рынке России оказалась Huawei, продажи смартфонов стремительно падали. Она на четвертом месте, и доля реализованных устройств через площадки электронной коммерции составила 14,8% против 31,2% по итогам последней четверти 2019 года. Замкнула пятерку Realme — 3,3%.

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Российские пользователи предпочитали делать покупки в сети «М.Видео-Эльдорадо», а также «Связной», MTC и Ситилинк. В целом на онлайновые каналы пришлось почти 35% всех реализованных смартфонов в четвертом квартале прошлого года. Охотнее всего потребители покупали мобильники из ценовой категории до $285.

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Источник: counterpointresearch