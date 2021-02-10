Xiaomi вновь поймали за обман в рекламе

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В Xiaomi Mi Band 5 мониторинг сна не работает в круглосуточном режиме

«Не обманешь — не продашь!» Это правило все еще действует и нередко маркетологи лукавят или преувеличивают значение каких-то функций. Они идут на различные ухищрения, чтобы впарить потребителям свой товар. За занятием кидать пыль в глаза замечена и Xiaomi. Пиарщики компании подставили ее, она была поймана за руку за нарушение закона о рекламе КНР.

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Китайские средства массовой информации сообщили, что Пекинское бюро по надзору за рынком города Хаднянь оштрафовало Xiaomi на сумму примерно в $12 630. Поводом послужила вводящая в заблуждение реклама о Xiaomi Mi Band 5. В частности, на странице, посвященной фитнес-браслету, компания опубликовала информацию, что он предлагает поддержку функции мониторинга сна на протяжении 24 часов. На самом деле она не работает в круглосуточном режиме.

Функция в Xiaomi Mi Band 5 работает в двух фазах: запись сна ночью и мониторинг урывочного сна. Но, если сон ночью длиться менее часа, то смарт-браслет не будет вести запись сна. Если говорить о режиме мониторинга урывочного сна, то он записывает только сон в течение дня продолжительностью не менее 20 минут.

Выходит, что Xiaomi Mi Band 5 не работает в круглосуточном режиме. Фитнес-браслет не обеспечивает непрерывный мониторинг сна на протяжении 24 часов. Правда, нельзя сказать о том, что для многих такой недостаток окажется критическим.

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Напомним, что в конце прошлого года Xiaomi уже была оштрафована за ложную рекламу Redmi K30 5G. Компания указала, что смартфон оснащен AMOLED-экраном, тогда как на самом деле у него LCD-дисплей.

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Источник: gizchina