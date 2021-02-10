Раскрыта дата выхода Redmi K50

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Его точно представят в марте

На этой неделе состоялась премьера Redmi K50 Gaming Edition. Компания предпочла первым в рамках новой серии выпустить игровой смартфон. Все прочие модели она приберегает и не торопится анонсировать. Но, когда все же ждать релиз Redmi K50?

Директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг Томас решил внести ясность в этот вопрос. Во время общения с фанатами компании на своей странице в Weibo ему был задан вопрос, когда ждать выход Redmi K50? На что тот ответил, что премьера новинки запланирована на следующий месяц, т.е. март. При этом он не стал уточнять состоится анонс только базовой версии или одновременно с ней представят и прочие модели линейки. Известный информатор Digital Chat Station предполагает, что премьеру устроят 20 марта или на пару дней позже.

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По слухам, Redmi K50 может получить чип Dimensity 8000. Хотя на фоне последних слухов о выпуске Dimensity 8100, вероятность установки этого процессора не будем списывать со счетов. Помимо центральной модели серии нас ждет выход Redmi K50 Pro, который могут укомплектовать Dimensity 9000 или Snapdragon 8 Gen 1. Все новинки должны предложить AMOLED-дисплеи с повышенной частотой обновления, до 12 Гб оперативки, до 256 Гб постоянной памяти, аккумуляторы емкостью не менее 4500 мАч и быструю зарядку мощностью не менее 67 Вт.

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Источник: sparronews