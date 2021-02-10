Xiaomi выкатила бета-версию MIUI на базе Android 12. Список смартфонов

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Первыми Android 12 получат флагманы Xiaomi и Redmi

Одной из центральных тем вчерашнего дня стал выход стабильной сборки Android 12. Вопреки традиции первыми новую версию зеленого робота получили не смартфоны Pixel. В авангарде тех, кто начал тестировать Android 12 оказалась компания OnePlus с ее флагманами OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, а также Xiaomi. Последняя на своих страницах в Twitter и Weibo официально объявила о выходе первой бета-версии MIUI на основе Android 12.

Первыми опробовать ее смогут владельцы таких моделей как Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi 11i. В число первопроходцев попали и смартфоны серии Redmi K40, но только Pro-версии, а вот базовую модель линейки обошли стороной.

Как долго продлится этап бета-тестирования не сообщается. Компании предстоит провести работу над ошибками и исправить все баги, а только потом она сможет выпустить стабильную версию MIUI на базе Android 12. Стоит помнить, что бета-версии очень часто содержат в себе достаточно большое количество багов. Ее ставить приходится на свой страх и риск. Пользователям стоит отдавать себе отчет в этом и, если не готовы к подобным испытаниям, то лучше не экспериментировать с бета-сборками. Тем же, кто готов рискнуть, необходимо подать заявку здесь.

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Источники: twitter, weibo