Xiaomi выпустила топ, забудьте Bixby и новые детали о iPhone 13

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Всем привет! Уже по традиции предлагаем вам свежий выпуск новостей и слухов из мира IT‑технологий. В последнее время все как-то вяло и чего-то действительно стоящего не происходит. Но кое-что интересное нам все же удалось найти и спешим поделиться этим с вами.

Геймерам будет любопытно узнать, что наконец-то в этом месяце представят S.T.A.L.K.E.R. 2, а Qualcomm действительно задумала совместно с Asus выпустить игровой смартфон. Зачем? Чипмейкеру виднее, но внешне новинка уже отталкивает, не по последнему слову модных тенденций ее кроили.

Тем временем крупнейшие производители чипов взялись за Wi-Fi 7. Через два года выйдут первые устройства с поддержкой нового стандарта, а лет через пять технология пойдет в массы. А вот Amazon решила показать свою толерантность и терпимость к «вредным» привычкам людей. Компания не против легализации марихуаны и даже не прочь, чтобы бы ее сотрудники в обеденный перерыв покурили «травку».

Huawei все еще продолжает трубить о своей HarmonyOS и уверяют, что уже в этом году 40 известных (естественно, в Китае) компаний выпустят свои устройства с новой операционной системой. Глядишь, всем миром план по переводу на HarmonyOS 300 млн гаджетов в этом году и выполнят.

Если вы не прочь прокачать камеру смартфона при помощи приложения Google Camera, то вам обязательно нужно знать, что энтузиасты выпустили порт для более чем 120 моделей. А если вы фанат мощных мобильников, то знайте, что преемник Qualcomm 888 будет круче его практически по всем параметрам. Обещают новый качественный скачок вперед.

Samsung же может подумывать отправить на покой голосовой помощник Bixby, который заменит очаровательная Сэм, а в следующем году готовится вернуть в строй серию Galaxy Note. Тем временем компания развлекается выпуском доступных Galaxy A22 4G и Galaxy A22 5G.

Умные метки AirTag получили обновление, и компания хочет, чтобы пользователи Android-устройств в будущем стали устанавливать ее приложение против слежки поискового маячка. Судя по последним сведениям, линейка iPhone 13 сможет похвастаться более емкими аккумуляторами и LiDAR.

Компания Xiaomi все еще ломает голову, как снизить накал страстей вокруг ошибок и плохой поддержки MIUI Global ROM. Для затравки она бегло провела опрос на тему, что исправить и что в первую очередь. Также компания представила весьма недурственный монитор за $235 и отличилась странной рекламной компанией с отплясыванием чечетки на Redmi Note 10 Pro. И на десерт рассказа о том, как майнеров приняли за наркоторговцев. Обо всем этом и другом — на видео. Приятного просмотра!