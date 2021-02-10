Официально: дата анонса Redmi Note 10

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10 марта в 10 часов утра миру явят Redmi Note 10

В течение следующих нескольких месяцев мы неоднократно будем видеть новые смартфоны от Xiaomi, ведь компания будет анонсировать их практически каждый месяц. Так, сейчас она готовится представить 25 февраля линейку Redmi K40, а следом должна дебютировать народная серия Redmi Note 10. Компания уже начала подогревать внимание к предстоящему дебюту устройств и на своей страничке в Twitter выложила тизер, посвященный анонсу Redmi Note 10.

Ключевой акцент на дисплее новинки, который обещает быть плавным. Речь идет об установке матрицы с частотой обновления 120 Гц. В числе достоинств новинки производитель называет камеру. О ее характеристиках ничего не говорится, но по слухам должны предложить модуль на 108-мегапикселей.

Пожалуй, самая главная информация — время анонса Redmi Note 10. Изначально компания не назвала точную дату, ограничившись лишь указанием, что он пройдет в начале марта. Но чуть позже она все же озвучила время и дату премьеры Redmi Note 10 — 10 марта в 10:00 по восточному времени. Символично, что «десятка» выходит именно 10 марта.

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Ожидается, что Redmi Note 10 выйдет в версиях с поддержкой 5G и без таковой. В первом случае смартфон получит чип от MediaTek, а во втором — Snapdragon 732G. В активе устройства будет 4/6 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5050 мАч и операционная система Android 11 с оболочкой MIUI 12.

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Источник: androidauthority